Ex-VHP’er aangehouden voor belediging, smaad en laster president

De afgelopen dagen circuleerde een video-opname op social media waarbij de 25-jarige ex-VHP’er Ajay Mangal zou hebben beweerd dat de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, een moordenaar is. Namelijk dat de president in het verleden een 9-jarige jongen dood zou hebben geschoten zonder dat hij daarvoor vervolgd is geworden.

Naar aanleiding hiervan werd er aangifte gedaan bij de afdeling Recherche Paramaribo. De verdachte Ajay werd op woensdag 18 januari opgeroepen en werd terstond aangehouden ter zake belediging, smaad en laster van het staatshoofd. Bij zijn voorgeleiding gaf de verdachte Ajay toe de verwijtingen aan het adres van de president te hebben gedaan.

Bij zijn verhoor verklaarde hij dat hij de informatie uit een interview van de moeder van het 9-jarige jongetje heeft gehaald die in het verleden was uitgezonden via de televisie. Ook gaf hij aan dat hij dat ook vernomen had uit de media van een ex-assembleelid van het district Nickerie.

Mangal toonde spijt van de gedane uitlatingen en hij gaf ook aan bereid te zijn via dezelfde medium aan te geven dat hetgeen hij heeft gezegd van de president niet op waarheid berust en dat hij zijn verontschuldiging aanbiedt aan de president.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte Ajay met een ernstige waarschuwing en de opdracht hetgeen dat hij over de president beweerde rectificeren op social media, heengezonden.

Ook de directeur Vijay, R. van Suriname Today die verantwoordelijk is voor het eindproduct werd opgeroepen voor verhoor. Na het verhoor werd hij als verantwoordelijke voor het publiceren van het bericht ernstig aangesproken.