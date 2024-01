Sewdien over grondaanvragen mennonieten: “Men haalt grappen uit met ons”

“Men haalt grappen uit met ons”, zegt de Surinaamse minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) merkte de minister op dat terwijl er een afspraak is gemaakt dat mennonieten zelf grond zullen opkopen voor landbouw, er achtereenvolgens een heleboel grondaanvragen van duizenden hectaren door derden op dezelfde locatie worden ingediend.

Hij reageerde hiermee op vragen van de parlementariërs Cheryl Dijksteel (VHP) en Soewarto Moestadja (NDP). Volgens Dijksteel gaan er documenten rond dat er plannen zijn om 300.000 tot 400.000 hectare aan grond vrij te maken voor agrarische praktijken. De VHP’er noemde het een zeer ongezonde situatie dat er allerhande documenten worden verspreid. Hierdoor raken veel mensen ongerust.

Dijksteel wilde weten wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor de carbon credits status van Suriname, welke op dit moment negatief is. “Als onze papieren in orde zijn, dan kunnen we 2 miljard USD verdienen met onze carbon credits status. We hebben ook een bijzonder unieke samenstelling van bevolking en onze biodiversiteit. Moeten we dat inruilen ten faveure van de agrarische sector?”, aldus Dijksteel.

De minister merkte op dat het hem bekend is dat er een jaar of twee terug toestemming is gegeven aan 50 gezinnen (mennonieten) om naar Suriname te komen voor landbouwdoeleinden. Daarbij was er ook afgesproken dat zij zelf voor hun grond zouden zorgdragen. “En dat niet de overheid daarmee lastiggevallen zou worden. Een groep is al hier en men haalt grappen uit met ons. Er worden aanvragen ingediend door derden en je ziet ook de locatie. Vlak bij mekaar. Ik heb laatst aanvragen gezien waar het ging om een paar duizenden hectaren”, benadrukte Sewdien.

De kwestie van de mennonieten is volgens Sewdien daarom afgelopen woensdag tijdens de RvM-vergadering aan de orde geweest. “Wij hebben daar een besluit genomen om over al deze zaken die te maken hebben met carbon credits, ontbossing in relatie tot agrarische productie en mennonieten, een aparte discussie te voeren. Dat alle deskundigheid bij elkaar gebracht moet worden om daarop een antwoord te vinden”, stelde Sewdien

NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op dat alle 51 leden van het parlement gezamenlijk een standpunt moeten innemen met betrekking tot de signalen die door Sewdien zijn aangekaart. Hiermee moet er een signaal naar de regering worden gestuurd dat alle aanvragen met betrekking tot dit onderwerp in West-Suriname per direct on-hold worden gezet.

Rusland kreeg hierin ondersteuning van NDP-parlementariër Melvin Bouva. “Het land is niet van mennonieten of wie dan ook buiten Suriname. Het land is voor Suriname en voor de Surinamers”, aldus Bouva.