President Santokhi: ‘Proces ingezet voor intrekking faciliteiten Bouterse als oud-president’

Het kabinet van de president heeft het proces ingezet om enkele faciliteiten van de veroordeelde en voortvluchtige Desi Bouterse, die aanspraak hierop maakte vanwege zijn positie als oud-president van Suriname, in te trekken.

Dat is gelijk gebeurd nadat het Surinaamse Openbaar Ministerie het proces van de uitvoering van het vonnis van het Hof van Justitie heeft ingezet. “De meeste goederen zijn al ingeleverd”, zei president Santokhi vandaag aan journalisten.

Het staatshoofd voerde aan dat hij ervan uitgaat dat Suriname nog steeds een rechtsstaat is en op basis hiervan verwacht hij ook dat Bouterse zich zal moeten onderwerpen aan de uitspraak van de rechterlijke macht en conform de instructie van het OM zal moeten handelen.

En hoewel er formeel nog geen opsporingsbericht is geplaatst voor de aanhouding van de oud-legerleider, is Santokhi ervan overtuigd dat de procureur-generaal bezig is met deze zaak. “Wij gaan ervan uit dat de pg conform wet en recht ook zal bekendmaken wanneer de opsporing publiekelijk zal plaatsvinden”, aldus Santokhi.

Wat de discussie over het feit of Bouterse wel of geen aanspraak kan doen op de Amnestiewet, stelde het staatshoofd dat de rechter recht heeft gesproken en eenieder zich daaraan zal moeten houden.

“De rechter heeft ook duidelijk gezegd, ook op basis van de uitspraak van het Constitutioneel Hof, dat de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet en internationale verdragen. En dat de Amnestiewet in ieder geval op dit moment buiten werking is gesteld en niet functioneert. Dus de Amnestiewet bestaat niet”, zei Santokhi.

Volgens hem is het ook goed om te checken bij De Nationale Assemblee, want als hij zich niet vergist is deze Amnestiewet in het parlement ingetrokken.