Vrouw die op oudjaar voor rijdende bromfiets sprong is eerste verkeersdode 2024

Een 28-jarige vrouw die op zondag 31 december 2023 als voetganger plotseling voor een rijdende bromfiets sprong en daarbij werd aangereden, is tien dagen later op 10 januari 2024 in het ziekenhuis overleden.

Volgens het Korps Politie Suriname wordt de vrouw, gerekend tot de eerste verkeersdode voor het jaar 2024.

De vrouw die volgens de Surinaamse politie psychische klachten had, liep op oudjaarsdag over de Wilhelminaweg in het ressort houttuin en sprong plotseling voor een rijdende bromfiets. Ze werd aangereden, waarna ze op het wegdek viel en daarbij lichamelijk letsel opliep.

De gewonde vrouw werd met een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar zij op 10 januari 2024 het leven heeft gelaten.

De bromfietser die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs was niet onder invloed van alcohol. Zijn rijtuig is voor herkeuring door de politie in beslag genomen.