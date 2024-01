Brunswijk dient Abrahams van repliek: “ABOP, PL, VHP! We wakti 25 mei!”

Vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft een politiek antwoord gegeven op het streven van NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams, om de veroordeling van Desi Bouterse in Suriname te gebruiken om verkiezingswinst op 25 mei 2025 te boeken.

Abrahams zei op 12 januari op Leonsberg dat de politiek Bouterse zal halen uit het juridisch probleem waarin hij nu zit. Hij gaf ook direct de slogan waarmee de partij de komende Surinaamse verkiezingen ingaat: ‘a politiek pot’ mi drape, en a politiek aw pur’ mi baka’.

De NDP-ondervoorzitter verzekerde zijn achterban dat de NDP niet zal terugdeinzen en alle middelen zal gebruiken om haar doel te bereiken.

Tijdens de kranslegging op het Onafhankelijkheidsplein in verband met het 75-jarig bestaan van de VHP vandaag zei Brunswijk kennis genomen te hebben van de politieke uitspraken van Abrahams en waarschuwde hem daarom om op te passen voor de gezamenlijke kracht van de ABOP, PL en VHP.”ABOP, PL, VHP! We wakti 25 mei!”, aldus Brunswijk in zijn toespraak.

Hij stelt dat de ABOP, PL en VHP de huidige samenwerking tot de laatste dag van deze regeerperiode normaal zullen voortzetten. En als het vertrouwen er nog steeds is na de verkiezingsuitslag in 2025, dan kan deze samenwerking ook worden voortgezet.

Volgens de ABOP-leider is er geen enkele ander alternatief in Suriname om het werk beter te kunnen doen. Ook niet de NDP, zoals Abrahams dat heeft doen voorkomen.