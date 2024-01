Tijdens feest gestolen wapen van aspirant agent teruggevonden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdagmiddag de 28-jarige verdachte Ivaniel F. aangehouden in de omgeving van Faiselweg in Suriname.

Hij wordt ervan verdacht samen met nog een verdachte op tweede kerstavond een dienst vuistvuurwapen van een aspirant politieagent te hebben ontvreemd. Dit gebeurde aan de Ehraimzegenweg in ter hoogte van het BEP-Centrum.

Vernomen wordt dat de politieman op een traditioneel Kamisafeest aanwezig was. Op het feestje begon een jongeman met flessen in de menigte te gooien. De politieman sprak de man hierop aan.

Bij confrontatie raakten de jongeman en de politieman in een worsteling. Het lukte de verdachte om zich daarna uit de voeten te maken.

De politieman rende achter de verdachte en merkte dat zijn wapen, dat hij tussen zijn broeksband had geplaatst, verdwenen was. Hij vermoedde dat het wapen tijdens de worsteling was gevallen.



Na de ontdekking stelde hij terstond een onderzoek ter plaatse in, maar heeft het wapen niet gevonden.

De verdachte werd in beeld gebracht en na goed speurwerk van RBTP is Ivaniel eergisteren aangehouden. Het wapen is ook teruggevonden. Aan de opsporing en aanhouding van de andere voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.