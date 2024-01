Santokhi ready voor een tweede termijn als president

President Chan Santokhi, die ook voorzitter is van de VHP, stelt dat zijn partij met niemand ruzie heeft. Ook niet met de NPS, die ruim een jaar terug uit de coalitie stapte en nu oppositie voert tegen de voormalige coalitiegenoten. Het staatshoofd had echter niet verwacht dat de groene partij de VHP juist in de moeilijke tijden in de steek zou laten.

“Maar fu dyompo go uit a boto is in ieder geval niet op het juiste moment gekozen. We hebben ruzie met niemand en we hebben geen enkele vijandigheid. Ik heb een verantwoordelijkheid nu als president en ik heb even geen tijd voor die kleine kesekese tussen partijen”, zei Santokhi in ABC-Actueel.

Hij wees erop dat alle vier politieke partijen VHP, ABOP, PL en NPS in 2020 gezamenlijk het besluit namen om Suriname uit de crisis te halen, waarbij eenieder zich ervan bewust was dat er daarvoor zware maatregelen zouden moeten worden genomen.

“Dan is het juist belangrijk ini a ten pe a boto ini san unu sdon samen; san musu puru sranan uit a diepe crisis; En ifi a boto e miti skwala, orkaan nanga storm en wan kapten drape san musu tjari a boto gwa syoro op een goede wijze, dan verwacht je juist in die fase ondersteuning. Dan verwacht je juist in die fase: kon yepi a kapten”, aldus de VHP-leider.

Santokhi voerde aan dat de VHP en ABOP, met daarin de PL, na de afgelopen verkiezingen met totaal 30 zetels ruim genoeg hadden om een regeringscoalitie te vormen. Maar Santokhi stond erbij dat de NPS erbij moest worden gehaald en heeft hij na afstemming met Ronnie Brunswijk op eigen initiatief gesprekken met de groene partij gevoerd. De voorwaarde van Brunswijk was wel dat de VHP de NPS zelf moest accommoderen met posities. En dat is volgens de president ook constant gebeurd.

Als staatshoofd stelt Santokhi nu gefocust te zijn om Suriname in de resterende 17 maanden zodanig te leiden dat zij uit de diepe crisis wordt gehaald. Hij is ook ready voor een tweede termijn als president.