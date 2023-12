Aspirant agent raakt vuistvuurwapen kwijt

Een aspirant van de Surinaamse politie is op tweede kerstavond zijn dienst vuistvuurwapen kwijtgeraakt aan de Ehraimzegenweg in Suriname, ter hoogte van het BEP-Centrum.

Vernomen wordt dat de politieman op een traditioneel feest (Kamisafeest) aanwezig was. Op het feestje begon een jongeman met flessen in de menigte te gooien. Na dit gemerkt te hebben liep de politieman naar hem toe om rekenschap te vragen.

De jongeman rende weg, maar werd door de aspirant gevolgd en staande gehouden.

Bij die confrontatie raakten de jongeman en de politieman in een worsteling. Het lukte de verdachte om zich wederom uit de voeten te maken.

De politieman begon te rennen maar merkte dat zijn wapen, dat hij tussen zijn broeksband had geplaatst verdwenen was. Hij vermoedt dat het wapen tijdens de worsteling is gevallen.

Na de ontdekking stelde hij terstond een onderzoek in, echter zonder het gewenste resultaat. De politieman vermoedt dat het dienst vuistvuurwapen door een onbekende persoon het weggenomen.

De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen. De dader is nog onbekend.