Parlementariër Tsang wijst op oneerlijke concurrentie tussen SLM en KLM

NDP-parlementariër Stephen Tsang noemt het oneerlijke concurrentie dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) slechts vier keer per week naar Amsterdam in Nederland mag vliegen, terwijl de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij uit Nederland (KLM) wel wordt toegestaan om dagelijks naar Suriname te vliegen.

Tijdens de begrotingsbehandeling vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA) vroeg hij de Surinaamse regering om goed naar deze kwestie te kijken indien zij het Surinaams luchtvaartbedrijf serieus wenst te ondersteunen.

Tsang merkte ook op dat hij onlangs naar China is afgereisd, maar daarvoor eerst naar Schiphol met de SLM moest vliegen. Helaas heeft hij gemerkt dat er heel slechte transferfaciliteiten zijn voor passagiers die met de SLM afreizen.

“Ik vraag bijzondere aandacht voor de transferfaciliteiten van de SLM op Schiphol. Want het is een ellende om een boarding pass van de SLM te krijgen in transit op Schiphol. De enige manier om een boarding pass te krijgen is bij de gate, maar dan een uur van tevoren. En als het te druk is bij de gate, dan heb je een heel groot probleem.

Dus als SLM wil concurreren met KLM, dan zal je de aansluitingen op andere bestemmingen op Schiphol veel beter moeten aanpakken”, aldus de politicus.