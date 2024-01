Rover (17) die schot loste met jachtgeweer met afgezaagde loop aangehouden

Deze 17-jarige jongeman was vorige week in Suriname betrokken bij een beroving op een man die in zijn auto voor een supermarkt zat te wachten. Hij gebruikte daarbij een jachtgeweer met afgezaagde loop.

De beroving werd door twee mannen gepleegd te Tamanredjo. De verdachten werden vastgelegd met een beveiligingscamera. Op basis daarvan wist politie een van hen te achterhalen.

Deze verdachte R.M. is afgelopen donderdag door de de Stootgroep Oost van de Surinaamse politie in samenwerking met de recherche Oost aangehouden.

De jongeman heeft toegegeven met het geweer geschoten te hebben. In zijn woning werden ook de buitgemaakte spullen aangetroffen. Hij weigerde zijn kompaan te identificeren.

De politie werkt aan de opsporing van de andere verdachte.