Man in auto voor supermarkt Oost-Westverbinding beroofd

Twee criminelen hebben afgelopen middernacht een 24-jarige jongeman overvallen voor een supermarkt aan de Oost-Westverbinding in Suriname.

Volgens het slachtoffer zat hij in zijn voertuig te wachten op een vriend. Plotseling hoorde hij een knal. Het bleek dat de rechter zijruit van zijn auto was ingeslagen.

Hij werd toen door de daders uit zijn voertuig gesleurd en daarna geschopt en geslagen. De mannen waren gewapend met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging werd zijn halsketting en zijn schoudertas weggenomen. De benadeelde had 600 Surinaamse dollars, een mobiele telefoon, rijbewijs en ID kaart in zijn tas. Hij liep door de mishandeling wat schrammen op.

De daders zijn na de beroving weggerend in de Tamansarieweg. Het is niet bekend hoe ze de plaats hadden aangedaan. De politie van Richelieu heeft de zaak in onderzoek.

Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.