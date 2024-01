Minister Ramadhin niet bezorgd over muggenplaag Paramaribo en omstreken

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname heeft woensdag voor de aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering gereageerd op de muggenplaag die delen van Paramaribo en omstreken momenteel teistert.

Vooralsnog maakt de bewindsman zich niet zo zorgen hierover, omdat het volgens hem niet gaat om muggen die ziekten als dengue, malaria, zika en chikungunya kunnen veroorzaken.

“Niet alle muggen zijn in staat om ziekten over te dragen. Culex is de algemene mug die we kennen en die komt overwegend voor. Die heeft geen enkele rol bij het overdragen van ziektes”, benadrukte de bewindsman.

Volgens Ramadhin veroorzaakt de muggensoort Culex alleen een discomfortabele situatie, waarbij mensen gewoon last hebben van muggen. Zijn ministerie zal vooralsnog de trend blijven volgen.

Volksgezondheid is in overleg met de Surinaamse ministeries van Landbouw, Visserij & Veeteelt en Openbare Werken om weer campagnes te voeren zodat broedplaatsen worden geïdentificeerd en opgeruimd. “We zijn zelf een beetje verantwoordelijk voor het wel of niet hebben van een muggenplaag. Dus die voorlichting en inspecties gaan we weer oppakken”, aldus de minister.

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) is volgens Ramadhin wel bezig de pompen gereed te maken voor in geval er weer een toename zal zijn van dengue. In zo een geval zal er wel worden ingekomen met de nodige maatregelen.