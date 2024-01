Militair stapt uit het leven

Aan de Okamalaan in Suriname is een 36-jarige man donderdag aan het eind van de middag dood aangetroffen. De man werd hangend aan een touw door zijn broer gevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat de man militair van beroep was, waardoor de Surinaamse Militaire Politie (MP) werd ingeschakeld voor nadere onderzoek op het adres.

Wat het motief is geweest voor deze daad, is vooralsnog onduidelijk.

Opmerkelijk is dat er deze week zo net na het nieuwe jaar, meerdere gevallen van (pogingen tot) zelfmoord zijn geregistreerd.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).