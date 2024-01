Vrouw gewond bij gasexplosie in appartement

Een 29-jarige Cubaanse vrouw in Suriname is donderdagmorgen gewond geraakt bij een gasexplosie in een appartementencomplex aan de Veldhuizenlaan.

Vernomen wordt dat de vrouw alleen thuis was en omstreeks 08.37 uur een gasgeur waarnam. Tegelijkertijd hoorde ze een fluitend geluid bij haar gasfornuis. Ze pakte meteen haar telefoon om hulp te zoeken.

Bij het aanschakelen van de telefoon vond er echter een gasexplosie plaats. Vermoedelijk werd het ‘gaslucht mengsel’ door de plotselinge statische elektrische ontlading, explosief ontstoken, zegt de Surinaamse brandweer die binnen 4 minuten ter plaatse was.

De gascilinder bevond zich buiten het huis. De vrouw heeft over haar gehele lichaam brandwonden opgelopen. Zij werd per ontboden Ambulance afgevoerd naar de Spoedeisendehulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

De schade aan de woning is aanzienlijk. Bij een naast gelegen apartement zijn ook delen van het plafond door de explosie losgerukt (foto).

Tips van de brandweer:

Bij het waarnemen van gaslekkages is het belangrijk dat u geen lichtschakelaars in huis aanmaakt, of elektrische apparatuur in werking stelt. Bij het aanmaken van b.v. schakelaars kunnen vonken hierin ‘overspingen’, met explosie tot gevolg.

Er onstaat ook een zeer groot brandgevaar als gascilinders in een zelfde gesloten ruimte met de hydrofoor worden geplaatst. Bij het aan en afslaan van de hydrofoor kunnen er ook vonken optreden.

Als een gaslekkage in huis wordt waargenomen is het van belang om zo gauw mogelijk de ruimte te ventileren, door alle deuren en ramen open te gooien. Maak indien nodig contact met de storingsdienst voor gas op het nummer 472828.