Net aangenomen 19-jarige pompbediende verduistert ruim 16.000 SRD

De politie in Suriname heeft een 19-jarige pompbediende aangehouden en in verzekering gesteld wegens verduistering van een geldbedrag van ruim 16.000 Surinaamse dollars, ten nadele van zijn werkgever.

Vernomen wordt dat de verdachte R.J. nauwelijks een week in dienst was bij het pompstation aan de Wilhelminastraat in Paramaribo. Hij had de baan door tussenkomst van een man, die dropouts helpt met het zoeken van werk, gekregen.



In de periode tussen 4 januari en 6 januari werden kasverschillen ontdekt. De verdachte ontkende het feit in eerste instantie met klem. Nadat de directeur van het tehuis waar de jongen wordt opgevangen hem flink aan de tand had gevoeld, bekende hij het geld te hebben ontvreemd.

Gelijk hierna werd hij aan de politie van Geyersvlijt overgedragen. Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte geen onbekende van de politie is. Hij is eerder met justitie in aanraking gekomen.

Bij de politie verklaarde de verdachte R.J. sieraden, horloge en audio apparatuur te hebben gekocht met het geld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.