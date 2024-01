Rozenstruik vecht op 2 maart tegen Shamil Gaziev

Suriname top MMA-vechter, Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik, heeft woensdagavond zijn volgende Ultimate Fighting Championship (UFC) gevecht aangekondigd.

‘Bigi Boy’ neemt het op zaterdag 2 maart op tegen de Rus Shamil Gaziev tijdens UFC Fight Night Saudi Arabia.

De laatste keer dat de Surinaamse vechter in actie kwam, was op 13 mei afgelopen jaar. Hij verloor toen van de Braziliaan Jailton Almeida tijdens het main event van UFC Charlotte.

Het gevecht tussen de zwaargewichten was snel afgelopen. Almeida liet Rozenstruik in de eerste ronde aftikken op een zogeheten Rear Naked Choke.

In een verklaring zei Rozenstruik tegen zijn fans: “Ik had het gevoel dat ik alles goed deed, maar heb een paar fouten gemaakt die me het hele gevecht hebben gekost. Ik zal beter en sterker terugkomen en ik wil jullie bedanken voor het steunen van mij op welke manier dan ook”.