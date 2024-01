Dit wordt de cel waar Bouterse zijn straf zal uitzitten

De onlangs veroordeelde ex-legerleider Desi Bouterse is opgeroepen om zijn straf uit te zitten in de gevangenis. Hij gaat echter niet naar Santo Boma of een andere strafinrichting, maar naar deze nieuw te bouwen cel op het terrein van het Militair Hospitaal Dr. F.A.C. Dumontier in Suriname.

Deze week schreef de Surinaamse krant dWT dat Bouterse’s advocaat Irvin Kanhai de uitvoering van het vonnis en de detentie van de verdachten zou bespreken met de justitiĆ«le autoriteiten. Daaruit kwam naar voren dat de detentie van Bouterse zou moeten plaatsvinden bij het Militair Hospitaal. Hiervoor worden voorzieningen getroffen die Kanhai afgelopen dinsdag zou bespreken.

Volgens Starnieuws wordt Bouterse op basis van enkele medische issues niet in een bestaande gevangenis opgesloten, maar in deze cel die op steenworp afstand ligt van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dat is handig als hij medische zorg nodig heeft.

De nieuwssite meldt verder dat er voor de veiligheid van Bouterse extra maatregelen getroffen worden tijdens zijn detentie. Bouterse krijgt als ex-president diverse faciliteiten, waaronder beveiliging en transport.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft woensdag laten weten dat Bouterse en de andere veroordeelden in het 8 december strafproces per brief hebben vernomen dat zij zich vrijdag 12 januari moeten aanmelden.

De huisgenote van de veroordeelde Bouterse heeft tot tweemaal toe geweigerd om de last tot tenuitvoerlegging van het vonnis in ontvangst te nemen. Deze last zal conform de wet wel aan hem worden uitgereikt.

Zoals het er nu naar uitziet zal de detentie van Bouterse niet in januari kunnen plaatsvinden, omdat er nog gewerkt wordt aan de cel van ongeveer drie bij zes meter (foto) aan de Abraham Ph. Samsonstraat, op de hoek met de Flustraat. Ook moeten allerlei voorzieningen nog geregeld worden.