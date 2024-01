Inverzekeringstelling Kappalani en broer verlengd met 30 dagen

De inverzekeringstelling van de bekende artiest Kappalani (Olando W.) en zijn jongere broer Harvey W. is door de rechter-commissaris verlengd met 30 dagen. Hun aanhouding is rechtmatig getoetst.

Volgens het Korps Politie Suriname worden de broers verdacht van diefstal van een groot geldbedrag uit een auto.



Op basis van camerabeelden is vastgesteld dat twee mannen uit een voertuig aan de Indira Gandhiweg waren uitgestapt. Een van ze liep naar een worst stand, terwijl de andere naar een auto liep. Deze laatste pakte een tas uit het voertuig.

Volgens de benadeelde had hij 148.000 Surinaamse dollars in de tas bewaard. Bij het bekijken van de beelden is de artiest Kappalani positief herkend. De sterke arm spoorde de artiest op. Hij werd vrijdag 5 januari in Wageningen aangehouden en overgedragen aan recherche Regio Midden Suriname.

Nadat Kappalani geconfronteerd werd met de beelden bevestigde hij dat hij degene is die naar de worststand liep. Hij wist niet dat zijn jongere broer de diefstal uit een auto had gepleegd.

Harvey heeft zich maandag 8 januari aangemeld bij de Recherche Midden Suriname. Hij gaf volmondig toe de diefstal te hebben gepleegd en verklaarde bij de politie dat hij het geld heeft verbrast.