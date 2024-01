Artiest Kappalani opnieuw aangehouden

De politie in Suriname heeft vrijdag opnieuw de bekende artiest Kappalani aangehouden. Hij wordt verdacht van diefstal van een geldbedrag uit een auto.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat tegen de artiest wiens echte naam Orlando W. is, een interne opsporing van de Surinaamse politie liep. Dit vanwege diefstal van een bedrag van meer dan 100.000 SRD uit een voertuig vorig jaar.

Vernomen wordt verder dat hij werd aangehouden in het Westen van Suriname en wel in Wageningen. In onderstaand TikTok filmpje ontkent Kappalani schuldig te zijn aan diefstal.

Vorig jaar kwam hij meerdere keren in aanraking met justitie en werd hij ook al twee keer aangehouden vanwege incidenten met een vuurwapen. In het programma Tap a bankstel gaf hij toen aan het criminele leven achter zich te hebben gelaten en zich nu te focussen op muziek.