Minister Mac Andrew studeert af aan Kemmy Business School in Ierland

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is met succes afgestudeerd aan de Kemmy Business School van de University of Limerick in Ierland in Project and Programme Management. Met blijdschap heeft hij eind december 2023 het bericht van de succesvolle afronding ontvangen van de school. De bewindsman heeft hiermee de graad van Master of Science in Project en Programme Management behaald.

Mac Andrew begon deze studie in 2021 voor het aanvaarden van het ambt van minister en heeft het programma conform de normale studieduur afgewerkt, ondanks de druk van het werk. De officiële graduation ceremony is gesteld op 23 januari 2024, maar de bewindsman zal dit niet bijwonen, vanwege de geplande begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée (DNA).

De minister studeerde eerder af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als Doctorandus in de Sociale Wetenschappen (Sociologie) en aan de University of Birmingham, UK, waar hij de graad van Master of Science in Poverty Reduction and Development Management behaalde.

Hij benadrukt dat de toepassing van de opgedane kennis bij hem altijd centraal staat. Hij is daarom blij om op te merken dat binnen AWJ ook andere medewerkers bezig zijn met diverse studies of trainingen ter verdere ontwikkeling. Dit zal volgens de bewindsman het ministerie ten goede komen.

Mac Andrew benadrukt in zijn toespraken altijd het belang van onderwijs, training en lifelong learning, maar ook de noodzaak om tijd en moeite te investeren in de eigen ontwikkeling. In dit kader gaf hij aan, dat in 2024 grote prioriteit gegeven zal worden aan projecten, waarbij onderwijs, training en lifelong learning centraal staan, vooral de verdere uitvoering van het project “Wroko Foe Mek Moni”, waarbij landelijk kosteloos vaktrainingen worden aangeboden en het project “Labour Market Alignment with New Industries”, dat gericht is op het trainen van kader voor geïdentificeerde key sectoren.

De bewindsman blijft personen aanmoedigen om zich verder te scholen en aan lifelong learning te doen, vooral jongeren, die enorme potentie bezitten om Suriname verder duurzaam te helpen ontwikkelen.