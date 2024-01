Plassende man beroofd van telefoon, geld en ketting

Afgelopen dinsdag deed een man die sinds 1 december in Suriname is, aangifte van diefstal middels geweldpleging, bij de oude veersteiger te Meerzorg.

Hij was afgelopen zaterdag samen met een vriend bij de bar nabij de steiger aan het genieten van wat drank en muziek. Op gegeven moment moest hij nodig plassen en begaf zich op een kleine brug langs het water.

Terwijl hij op de brug aan het plassen was, werd hij plotseling in de rug gestoten en viel hij plat op de brug. Hij werd bedreigd dat hij zou worden gekapt als hij zich zou omkeren of iets probeerde uit te halen.

Uit vrees heeft hij niets gedaan en werd hij beroofd van zijn zwarte Samsung flip mobiele telefoon ter waarde van 1.200 euro, ongeveer 1.000 euro, 3.500 SRD en een halsketting met een economische waarde van 600 euro.

De Surinaamse politie vraagt een ieder die enige informatie heeft met betrekking tot deze diefstal, om contact op te nemen met de politie van Meerzorg op nummer 0354045 of op het centrale politie nummer 115.