Aviankoi: “Volk moet activisten met dubbele agenda’s afstraffen”

Het wordt volgens parlementariër Henk Aviankoi tijd om activisten met dubbele agenda’s te ontmaskeren, zodat die door het Surinaams volk kunnen worden afgestraft.

De volksvertegenwoordiger vindt het vooral frappant dat terwijl bepaalde activisten zoveel kritiek hebben op het functioneren van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) en ook aanwezig waren toen het parlementsgebouw vorig jaar werd bestormd en vernield, dezelfde personen ambitie hebben om in de toekomst in hetzelfde instituut plaats te komen nemen.

“Iedereen wil hier komen. A presi pe den man ben wani vernietig. Het is een rommel, maar den wan kon. En die mensen moeten ontmaskerd worden. Het volk moet je afstraffen”, zegt Aviankoi.

Volgens de VHP’er moeten activisten zich bezig houden met activisten-werk. Als voorbeeld noemt hij Siebrano Pique die naar zijn zeggen als activist is gestart en tot nu toe activist is gebleven.

Op 17 februari volgende maand is het precies een jaar dat de bestorming en vernieling van De Nationale Assemblee en plunderingen in de binnenstad van Paramaribo plaatsvonden. Aviankoi noemt deze dag als één van de dieptepunten van 2023 en hoopt dat zoiets zich nooit meer zal herhalen.

“Alhoewel ik de emotie soms begrijp, zag je duidelijk dat de mensen aangezet werden om dingen te doen. En dat is niet goed”, aldus de politicus.

Veel activisten die een strijd hebben geleverd tegen het beleid van de toenmalige regering Bouterse-Adhin, hebben bij de afgelopen verkiezingen een gooi gedaan naar een zetel in het parlement. Het gaat om Curtis Hofwijks, Maisha Neus, Stephano Biervliet (Pakittow), Bryan Boerleider, Audrey Christiaan, Priscilla Dawsa, Phil Soemita, Rodney Cairo en Lionel Zweers. Geen van hen kreeg echter genoeg stemmen om een zetel te bemachtigen.