Meningsverschil tussen broers over 50 SRD escaleert in steekpartij

Een meningsverschil tussen twee broers over 50 SRD, is woensdagavond flink uit de hand gelopen aan de Traangasweg in Suriname. Daarbij heeft één van de broers, de 27-jarige R.L., twee steekwonden opgelopen.



Zijn oudere broer Lorenzo L. (31) merkte op dat R. hem 50 SRD te weinig aan wisselgeld had terug gegeven. Er ontstond hierover een woordenwisseling, die escaleerde in een steekpartij.

Lorenzo stak zijn jongere broer daarbij met een mes (foto) in zijn rug en buikstreek.

De politie van Santodorp ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. De verdachte Lorenzo werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



Het slachtoffer werd met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis, waar hij ter observatie is opgenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Lorenzo in verzekering gesteld. Het mes is door de sterke arm in beslag genomen.