VIDEO: Clifton Braam krijgt Stanvaste Lifetime Achievement award

De bekende Surinaamse Radio en TV presentator, MC en cultuurondernemer Clifton Braam heeft deze week van Radio Stanvaste de ‘Stanvaste Lifetime Achievement award’ ontvangen.

De award werd uitgereikt door het radiostation vanwege de belangrijke rol die de 54-jarige Braam heeft gespeeld bij de verbinding tussen bevolkingsgroepen.

Clifton Braam, die in Suriname woont en deze maand in Nederland was voor enkele optredens, werd in Den Haag verrast met de award.

Bekijk hier een filmpje van de uitreiking door Stanvaste: