Samenleving met borden benaderen hoe om te gaan met zwerfvuil

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW) is onlangs samen met Up To You Foundation en Baitali Group begonnen met een initiatief om de Surinaamse samenleving op een andere manier te benaderen hoe om te gaan met afval en vooral met zwerfvuil.

Door middel van geschreven teksten op borden is het startsein hiervoor gegeven in het district Wanica.

Er zijn afvalborden met 9 verschillende teksten geschreven en in totaal 27 borden gesponsord door Baitali Group. De eerste borden zijn geplaatst in de omgeving van Indira Gandhiweg, Latour, Drambrandersgracht en Hogestraat.

Er zullen op 14 lokaties afvalborden geplaatst worden in Paramaribo en Wanica.

De teksten die op de borden staat zijn “ Hor joe doti ien joe saka of tjaring go na osobaka”, “ No trowe joe doti tap a gron”, “ Jepi foe hor joe omgeving krin”, “No trowing dja want na so vervuiling y psa”, “ Jepi foe hor joe omgeving krin”, “No trowe joe doti tap a gron”, “ No meki gronma atti bron nanga joe doti” en “ No jep tjar a milieu go na ondro”.

De Up To You Foundation is ontzettend dankbaar dat zij deze kans gekregen hebben om samen met onderdirectoraat Afvalbeheer en Baitali Group een mooi en effectief project te starten.