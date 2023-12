Illegale vreemdelingen die via Back Track Route binnenkwamen aangehouden in taxi

De politie in het Westen van Suriname heeft op tweede kerstdag een voertuig met vier illegale vreemdelingen staande gehouden. Dit gebeurde door wetsdienaren van het politiebureau Nieuw-Nickerie.

De agenten kregen een melding op dinsdag 26 december 2023, waarna ze een zwart gelakt voertuig met de vreemdelingen die richting Henar was gereden aan de Mr. Ir. Ataoellahweg staande hielden.

Naar zeggen van de autobestuurder tevens taxichauffeur zouden enkele vreemdelingen via de ‘Back Track route’ Suriname zijn binnengekomen. Geen van de vreemdelingen die in het voertuig zaten konden een paspoort overleggen.

Op grond hiervan werden de taxichauffeur en deze illegale vreemdelingen aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Nieuw Nickerie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de taxichauffeur door de politie in verzekering gesteld, terwijl de illegalen in vreemdelingenbewaring zijn genomen in afwachting op hun uitzetting.