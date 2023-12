Owru Yari editie van ‘Paisa Phek’ in Zsa Zsa Zsu met sterke line-up

Op donderdag 28 december vindt in club Zsa Zsa Zsu de Owru Yari editie plaats van het feest ‘Paisa Phek’. Met de bands ‘Goodvibezz’ en ‘No Merxi’ uit Suriname en special guests Lucky Singh en Sandesh Sewdien uit Nederland.

Tussendoor zorgen de Surinaamse DJ’s V-do, Insane en Kuyken voor de lekkerste hits.

Wat deze editie van Paisa Phek uniek maakt, is dat het na lange tijd wordt gehouden in een luxe club, waar er flink gefeest zal worden. Mis dit dus niet, want de toegang is geheel gratis!

De deuren van Zsa Zsa Zsu gaan om tien uur ’s avonds open en er wordt gefeest tot BAM. Wil je liever een VIP-tafel, maak dan contact op het nummer 8953658. Let wel, het is een 18+ event, bij twijfel kan naar ID gevraagd worden!