Bon Bini Bangkok Nights nu in de Bioscoop

Jandino Asporaat heeft met zijn nieuwste film Bon Bini: Bangkok Nights een bijzondere mijlpaal bereikt. De film van regisseur Pieter van Rijn heeft 100.000 mensen naar de bioscoop getrokken en is daarom bekroond met een Gouden Film.

Asporaat, die in de film vijf verschillende rollen speelt, werd op Curaçao verrast met de award.

Bon Bini: Bangkok Nights gaat over Judeska (Asporaat) en haar fastfoodketen F.C. Kip. Als ze haar keten in Thailand uit wil breiden, sluit ze een lening af bij een malafide Aziatische zakenmagnaat. Door de clausule in de kleine lettertjes, raakt ze echter alles kwijt. Samen met haar team gaat ze op een levensgevaarlijke missie om haar rechtmatige eigendom terug te krijgen.

Nog niet gezien ? Koop snel je tickets op www.pathe.nl.