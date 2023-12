Belfort: “Personen uit Atjoni trainen tot BAVP’ers om plaats beter te beveiligen”

Parlementariër Edward Belfort stelt voor dat de Surinaamse regering 20 tot 30 personen uit de aanmeerplaats Atjoni screent en opleidt tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP’er). Deze personen kunnen dan als hulpagent worden ingezet om de aanmeerplaats beter te beveiligen.

“Ik lever niet alleen kritiek, maar ik denk ook oplossingsgericht. Er zijn veel mannen en vrouwen daar die getraind kunnen worden. De politie kan die mannen screenen en trainen tot Buitengewoon Agent van Politie. Dan worden ze in dienst genomen bij het Korps Politie Suriname als een soort hulpagent. En dan worden ze bewapend, waardoor ze de winkeliers, passagiers en toeristen te Atjoni kunnen beveiligen”, benadrukt de oud-Justitieminister.

Hetzelfde systeem kan volgens hem ook toegepast worden in de dorpen in het gebied aangezien ook deze plaatsen doelwit kunnen worden van criminelen. Op kerstdag hebben criminelen te Atjoni winkeliers beroofd en schoten gelost.

Volgens de politie gaat het om vijf gewapende en gemaskerde mannen die gekleed waren in camouflage pakken.

Belfort hoopt dat spoedig een oplossing komt in de veiligheidssituatie in Atjoni aangezien ook toeristen nu worden aangeraden om het gebied te vermijden.

“Jammer dat zoiets is gebeurd. Ik hoop dat het snel gecorrigeerd word, want anders zullen de mensen van de vakantieoorden alleen maar schade hebben. De hele omgeving is in paniek. Het is zeker een uur tot anderhalf uur rijden vanuit Brownsweg naar Atjoni. Dus voordat de politie van Brownsweg daar aankomt, zijn de daders reeds vertrokken”, aldus de politicus.