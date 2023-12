Man die vrouw en kindje in pension vermoorde zelf ook overleden

De man die een 20-jarige vrouw en haar zoontje van 1 jaar, op eerste kerstdag in een pension zou hebben vermoord, is vannacht zelf ook overleden. De 24 jarige verdachte S.T. had een verdelgingsmiddel ingenomen en lag onder politiebewaking in het ziekenhuis.

De Surinaamse politie heeft meer details vrijgegeven over deze gruwelijke moordzaak. Volgens een verklaring van de medewerkers van het pension deed het drietal omstreeks 15.00 uur het pension aan. Omstreeks 16.00 uur hoorde een interieurverzorgster een baby de hele tijd huilen vanuit een kamer.

Kort na het gehuil hoorde zij een vrouwspersoon luidkeels gillen. Daar zij dacht dat een koppel seks bedreef, deed zij niets.

Kort daarna kwam een man uit de kamer die vroeg naar een reserve deken. Na enige tijd verliet de man het pension met de mededeling dat hij eten zou gaan kopen. Omdat de medewerkers de situatie vreemd vonden, maakten zij de kamer open en troffen de vrouw en het kind dood aan.

Ter plaatse trof de ingeschakelde politie in de badruimte van de kamer het levenloze lichaam van het 1-jarig jongetje J.K. aan. Het lichaampje vertoonde een diepe snijwond vanaf de buik naar de borst toe waarbij de ingewanden in het lichaam te zien waren.

In de toiletruimte werd het naakte lichaam van de 20-jarige vrouw C.K., met de benen op het toilet en het bovenlichaam op de vloer aangetroffen. Beide lijken vertoonden tekenen van geweld.

De verdachte S.T. werd niet lang na de moordpartij door de politie van Meerzorg in het district Commewijne bewusteloos aangetroffen. Hij had een verdelgingsmiddel ingenomen en is vannacht in het ziekenhuis overleden. Het motief voor zijn daad is onbekend.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden beide lijken ter obductie in beslag genomen. De zaak werd voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.