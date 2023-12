Slimmie beschuldigt Belfort en Samson van stelen idee ‘A Nyun Sranan’

De Surinaamse ondernemer Samuel ‘Slimmie’ Kuik stelt dat ‘A Nyun Sranan’, de nieuwe beweging van parlementariër Edward Belfort en econoom Guillermo Samson, een idee is van hem en dat de twee heren dit van hem hebben gestolen. Zijn idee heeft de naam ‘De Nieuwe Beweging’ (DNB) en is maanden terug opgericht in Suriname.

“Edward weet dondersgoed dat De Nieuwe Beweging, a ati nanga a rutu fen, dat ik de basis daarvan heb gelegd daar bij de school van Guillermo Samson. Daar hebben we weken en maanden de basis gelegd. En dan zie je dat men niet met jonge en capabele mensen in zee wil gaan, omdat men een andere agenda had. Waarover ik val is de dubbele agenda die politici altijd hebben. En die vieze rol, want Edward speelt altijd mooi weer met een kalme stem”, zei Slimmie in het programma Bakana Tori.

Op een gegeven moment zou Samson hem toen hebben voorgehouden dat hijzelf voorzitter van DNB zou worden en Belfort dan als presidentskandidaat zou worden gepresenteerd. Echter was niet een ieder het daarmee eens.

Volgens Slimmie, die bij de afgelopen verkiezingen slechts 32 stemmen kreeg op de lijst van A20, heeft Belfort geen rechte rug, omdat de parlementariër juist degene is geweest die hem toen heeft benaderd om deel uit te maken van DNB. Dit nadat Slimmie al een goede basis had gelegd.

Nadat Belfort en Samson hun zin niet hebben gehad, zijn zij echter met de noorderzon vertrokken. Hij vindt daarom dat de Surinaamse kiezers niet met politici in zee moeten gaan die een zwakke rug hebben.

“Jonge mensen kijken dit keer op naar politici die verantwoordelijk moeten en dienen te zijn”, aldus de ondernemer.