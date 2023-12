Verdachte aangehouden voor moord jonge vrouw en zuigeling in pension

Shaquille T., die op eerste kerstdag C.K. (20) en haar zuigeling op brute wijze om het leven bracht in een pension aan de Chatterpalweg in Suriname, is maandagavond bewusteloos in Meerzorg aangetroffen; hij had een verdelgingsmiddel ingenomen. De verdachte ligt momenteel onder politiebewaking in het ziekenhuis.

De verdachte bracht de jonge vrouw en haar zoontje maandagmiddag naar het pension. Tegen een tijdstip van 18.00 uur vroeg de man aan het personeel van de plaats om de kamer met nog een uur te verlengen. Hij gaf daarna aan dat hij eten zou gaan kopen en keerde niet meer terug.

Het personeel die dit vreemd vond nam poolshoogte in de kamer en trof de vrouw dood, naakt op de vloer van de badkamer aan met verschillende verwondingen op het lichaam. Ook de zuigeling vertoonde tekenen van misdrijf op het lichaam en was levenloos. De politie werd gealarmeerd en ging zwaar ter plaatse voor onderzoek.

Later in de avond werd de verdachte te Meerzorg aangetroffen. De verdachte had een verdelgingsmiddel ingenomen en was aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd. Over het motief van zijn gruwelijke daad is nog niets bekend.

Beide lichamen zijn in belang van het onderzoek voor obductie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verdere onderzoek.