Owru Yari Warming-up met Sabroso en Passion zaterdag 30 december

Voor we echt afscheid van het oude jaar nemen, kun je op de laatste zaterdag van 2023 nog één keer helemaal los gaan en opwarmen voor Owru Yari op de gezellige OWRU YARI WARMING-UP PARTY zaterdag 30 december 2023 van 23.00u – 04.00u in de Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland).

Iedereen is dan in een oud-op-nieuw stemming en daarom wordt het extra gezellig op het laatste feestje van het jaar met live muziek van SABROSO en PASSION! Dit mag je niet missen! Tussendoor draaien DJ’s Joel Nelson en Shar de lekkerste hits van toen en nu.

Het aantal kaarten voor dit exclusieve feest is beperkt dus haal ze op tijd. Deze zijn alleen hier online te koop via Eventbrite.

EXCLUSIEF:

Boek een eigen VIP TAFEL op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

OWRU YARI WARMING-UP PARTY

Zaterdag 30 december 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.