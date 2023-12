In beslag genomen vuurwapen op onverklaarbare wijze weg uit politiebureau

In Suriname is een onderzoek gestart naar een zaak waarbij een vuurwapen op onverklaarde wijze is verdwenen uit een politiebureau.

Het gaat om een vuistvuurwapen dat onlangs in verband met een onderzoek door de politie van Paranam in beslag was genomen. De zaak is gerapporteerd aan de korpsleiding die een onderzoek heeft gelast.

Het is opmerkelijk dat een in beslag genomen wapen op een politiebureau is verdwenen. Waterkant.net probeerde de korpschef telefonisch te spreken hierover, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Vernomen wordt dat de zaak in onderzoek is bij de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de Surinaamse politie.