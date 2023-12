Vrouw en kindje dood aangetroffen in pension

In een pension aan de Chatterpalweg in Suriname, zijn een vrouw en kindje op eerste kerstdag dood aangetroffen. Hun lichamen vertonen verwondingen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de kamer gebruikt werd door een man en vrouw die een klein kind bij zich had. De man zou de kamer op een gegeven moment verlaten hebben.

Toen het personeel later naar de kamer ging werden de lichamen ontdekt. Gezien de verwondingen is er vermoedelijk sprake van een misdrijf.

De verschillende eenheden van de Surinaamse politie en instanties zijn inmiddels in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse.

In hetzelfde pension was een meisje van 15 jaar in juli ernstig gewond geraakt en daarna dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp.