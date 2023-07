Overleden 15-jarig meisje vermoedelijk mishandeld in pension

De 15-jarige K.B. die vrijdagmiddag bij aankomst op de SEH kwam te overlijden, is vermoedelijk mishandeld door de 32-jarige R.M. in een pension aan de Chatterpalweg in het ressort Livorno. Dat meldt het Korps Politie Suriname vanmorgen.

R.M. deed het politiebureau Livorno op die bewuste middag aan en vroeg de wetsdienaren naar assistentie, waarbij hij aangaf dat zijn 15-jarige dochter een verwonding aan haar been had opgelopen in bovengenoemde pension en hij niet langer op de ambulance kon wachten.

Onder begeleiding van de politie van voormeld bureau werd het slachtoffer voor medische hulp afgevoerd naar de SEH van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar zij bij aankomst het leven heeft gelaten.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (O.M.) hangende het onderzoek door de politie ter obductie in beslag genomen.

De 32-jarige R.M. is als verdachte aangemerkt en door de politie in de boeien geslagen. Hierna is hij ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Na overleg met het O.M. is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.