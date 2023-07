15-jarig tienermeisje gewond in pension; dood binnengebracht op de SEH

In Suriname is een meisje van 15 jaar vrijdagmiddag dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH). Vernomen wordt dat de tiener K.B. samen met een man in een pension in het ressort van politie Livorno was.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie en verklaring van de beheerder van het pension, blijkt dat de man hen voorhield dat de tiener in de badkamer van het pension was uitgegleden en een snijwond aan haar been had opgelopen.

Ze bloedde hevig, omdat naar alle waarschijnlijkheid een hoofdader was doorgesneden. De man liet het meisje in de auto stappen en reed samen met haar naar politiebureau Livorno. De agenten begeleidden de auto waarin het slachtoffer zat naar de SEH. Daar aangekomen bleek dat het slachtoffer het leven had gelaten.

De afdeling Kapitale Delicten en het Forensisch Opsporingsteam van de politie werden ingeschakeld om het onderzoek voort te zetten. Het geval heeft zich voorgedaan aan de Chatterpalweg bij een pension.