Minister Ramadhin: “Genoeg insuline op voorraad”

“Er is zeker voor de komende drie maanden genoeg insuline op voorraad in Suriname en de bestellingen volgende week zullen ervoor zorgen dat tot eind 2023 de insulinebevoorrading gegarandeerd is.” Woorden van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op donderdag 27 juli in De Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman gaf de garantie op basis van een overzicht dat het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) aan het ministerie heeft doen toekomen. “Voor de komende drie maanden hebben wij voldoende Penfill Insuline Mixtard kort en lang binnen”, aldus de minister.

Hij zegt dat er eind augustus een lading wordt verwacht, terwijl in de komende week nogeens een bestelling wordt geplaatst voor de resterende maanden van het jaar. “Concluderend, er is insuline beschikbaar voor de gemeenschap”, verzekert minister Ramadhin. Hij ging ook in op berichten dat patiënten tussen de SRD 1700 en SRD 2000 moeten neertellen voor een flacon insuline. Volgens de bewindsman hanteert de BGVS – als belangrijkste voorziener van insuline aan alle apotheken in het land – momenteel een richtprijs van SRD 255 per stuk.

“Dus de apotheken kopen in voor SRD 255. Rekening houdend met de geldende winstmarge van maximaal 35 procent, zou er dus in principe nooit sprake moeten zijn van dergelijke bedragen tenzij een apotheek op zichzelf insuline importeert die bij de regulerende autoriteiten en de zorgverzekeraar niet bekend is.” Minister Ramadhin zegt zwart op wit het bewijs van het Staatsziekenfonds (SZF) te hebben dat de zorgverzekeraar voor honderd procent insuline voor haar verzekerden vergoedt.

Het fonds heeft volgens de bewindsman eerder deze week ook aangegeven dat bij haar, verzekerden niet hoeven bij te betalen voor insuline bij de apotheek. “Indien dit toch gebeurt zal het moeten worden gemeld bij het SZF of bij de Economische Controle Dienst”, zegt de bewindsman. Hij geeft aan dat men hiervoor een klachtenformulier kan invullen op de website van het SZF zodat individuele gevallen goed onderzocht worden.