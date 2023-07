Zanger Keizer in elkaar geslagen na afloop Surinaams feest in Almere

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Keizer is vanmorgen vroeg op straat in elkaar geslagen door een groep mannen, na afloop van een Surinaams feest in Almere.

Er gaan schokkende beelden rond op social media waarop Keizer zou zijn geslagen. Het lijkt erop dat hij knock-out gaat en hij wordt vervolgens gesleept naar de auto, schrijft Rapnieuws TV hierover

Dit zou gebeurd zijn na afloop van een feest waar ook artiesten uit Suriname aanwezig waren. Op diverse videos is te zien hoe Keizer het aan de stok krijgt met een aantal mannen. Hij wordt vervolgens geslagen en ligt op de grond. Daarna wordt er nog hard nagetrapt op zijn hoofd door diverse mannen. Uiteindelijk wordt hij een auto ingesleurd.

De aanleiding voor de mishandeling is niet bekend.

Volgens de website Axed heeft Keizer vanmorgen gereageerd met een selfie van zichzelf en lijkt het heftige incident te bevestigen “Soms word je gevonden.. daarna moet je terugvinden” zo meldt hij bij de selfie waarop wonden aan zijn gezicht te zien lijken.