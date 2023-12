Atencio: “Als je Bouterse gratie geeft is de kans groot dat je bij de komende verkiezing in een samenwerking kan gaan”

Activist en politicus Martin Atencio stelt dat het besluit van president Chan Santokhi om wel of geen gratie te verlenen aan Desi Bouterse, ook politieke consequenties kan hebben voor een toekomstige samenwerking tussen de VHP en NDP. Indien Santokhi, die ook voorzitter is van de VHP, wel gratie verleent, is de kans volgens Atencio dan groot dat de VHP en NDP in 2025 een samenwerking aan kunnen gaan.

“Want als je hem gratie geeft is de kans groot dat je bij de komende verkiezing in een samenwerking kan gaan en ook weer aan de macht komt”, zei de activist in een interview op Culturu TV. Volgens Atencio ligt een historisch besluit op het bord van de president van Suriname. Het wel verlenen van gratie aan Bouterse zal volgens de activist ook direct betekenen dat het Surinaams rechtssysteem heeft gefaald.

Dat er in bepaalde gevallen consensus tussen de VHP en NDP kan worden bereikt was ook te zien toen het parlement enkele maanden terug nog met verschillende voorstellen zat voor wat betrof de nieuwe Kiesregeling. Uiteindelijk bereikten de VHP en NDP compromis voor de landelijke evenredigheid en werd hiermee de wens van de ABOP om voor een voordeligere districtenstelsel te gaan, aan een kant geschoven.

De VHP en NDP hadden hierdoor samen meer dan de nodige 34 stemmen om de landelijke evenredigheid goed te laten keuren. De overige fracties werden hierdoor genoodzaakt om hun hoofd te buigen.

Een verdere samenwerking tussen de VHP en ABOP/PL in 2025 is niet realistisch gezien de vele uitglijpartijen de afgelopen drie jaren. Bouterse zelf zei in juni nog dat als het aan hem ligt, dan zal hij nooit in een coalitie kunnen samenwerken met de politieke partijen VHP of ABOP. Ook niet in ’s landsbelang.

“Ik weet in elk geval dat het heel erg moeilijk wordt om aan dit volk te gaan vertellen dat je met deze mensen een regering vormt. Het gaat moeilijk voor de bevolking zijn. Ik ga het zeker niet kunnen doen”, benadrukte hij toen.