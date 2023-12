60-jarige man met steekwond in hoofd meldt zich bij politie

Een 60-jarige man heeft afgelopen nacht diverse steekwonden opgelopen op de kruising van de Watrakanoe- en de Floralaan in Suriname. Hij had steek en snijwonden in het gelaat, armen en ook in het hoofd.

Vanwege de verwondingen kwam hij nauwelijks uit zijn woorden. Het enige wat hij kon doorgeven is dat hij op bovengenoemde kruising is gestoken met een scherp voorwerp. Vermoedelijk is hij zwaar mishandel door een man die daarna op de vlucht sloeg.

Het slachtoffer meldde zich rond 01.30u bij de politie van bureau Flora waar een ambulance werd ingeschakeld. Hij werd daarna naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het motief van de steekpartij is nog niet bekend. Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt. Zoals gebruikelijk is de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan kapitale Delicten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.