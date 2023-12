Gerenoveerde gebouwen SoZaVo opgeleverd

In het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) zijn de gebouwen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SoZaVo) gerenoveerd. De gebouwen gevestigd aan de Waterkant nummer 30 en 32, verkeerden in deplorabele staat. Op maandag 18 december 2023 heeft de eerste oplevering van de vernieuwde panden plaatsgevonden.

Natasja Deul, Projectmanager van PURP, zegt dat er langer dan een jaar is gewerkt aan de renovatie van de gebouwen. De werkzaamheden waren initieel gepland voor 18 maanden, maar hebben uiteindelijk 24 maanden in beslag genomen.

De gerenoveerde gebouwen zullen dienen als kantoorruimte voor het ministerie van SoZaVo en zullen onderdak bieden aan verschillende afdelingen en directies binnen het ministerie.

De Projectmanager laat verder weten dat de panden na de technische oplevering, klaargemaakt worden voor de officiële opening. Het ministerie kijkt ernaar uit om zijn intrek te nemen en zo de dienstverlening te verbeteren en moderniseren. Noemenswaardig is dat de begane grond van pand 32 bestemd zal zijn voor commerciële doeleinden.

De gebouwen dienen niet alleen als modern kantoor voor het ministerie, maar dragen ook bij aan de algemene opwaardering en heropleving van Paramaribo. PURP zet zich in om onze historische binnenstad weer leven in te blazen.

De officiële opening vindt volgend jaar plaats. Hierbij zal de voltooiing van dit belangrijke project gevierd worden en de nieuwe faciliteiten zullen worden getoond aan betrokkenen en het publiek.