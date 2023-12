Vrouwen Brokopondo enthousiast over agroforestry training CELOS

Veertig vrouwen van Brownsweg en Marshallkreek in Brokopondo zijn enthousiast om nieuwe landbouwtechnieken aan te leren die betrekking hebben op agroforestry of boslandbouw. Dat is onlangs gebleken tijdens de kick-off van agroforestry training, die door het CELOS in Suriname verzorgd zal worden met ondersteuning van de oliemaatschappij APA Corporation.

Het gaat om een project dat in een jaar uitgevoerd zal worden. De boslandbouw houdt in dat er op hetzelfde stuk land gewassen worden geteeld in combinatie met (vrucht)bomen.

“We zijn verheugd en voelen ons ook vereerd om aan deze training mee te doen. We hebben soms niet de nodige middelen om aan landbouw te doen en krijgen ook te maken met klimaatverandering, maar werken doen we day en night. Dati na bingo ”, zegt Nadia Aloemi van Brownsweg. Ze ziet graag dat het desbetreffende project wordt voortgezet voor de mensen van andere dorpen in Brokopondo. Deze landbouwmethode is een alternatief om gemeenschappen weerbaar te maken tegen onder andere klimaatverandering.

Soedeshchand Jairam, interim manager van het CELOS, legt uit dat de vraag naar voedsel toeneemt, terwijl geschikte landbouwgrond en het beschikken over voldoende water afnemen vanwege onder andere de klimaatverandering. “Om de voedselvoorziening te garanderen, is agroforestry een manier om dat duurzaam te doen”, motiveert Jairam.

Het CELOS houdt zich ongeveer twintig jaren bezig met deze wijze van landbouw en heeft een plot te Marshallkreek in Brokopondo. Jairam wijst erop dat dat het CELOS een agroforestry model wil ontwikkelen dat in alle gemeenschappen toegepast kan worden. “Daarom is jullie participatie erg belangrijk om samen met ons het model te ontwikkelen”, zegt Jairam.

Ashley Bradley, vertegenwoordiger van APA Corporation, heeft namens de oliemaatschappij het vertrouwen uitgesproken over agroforestry. “Bij deze manier van landbouw hebben hiervan de natuur en gemeenschappen profijt. We helpen de natuur beschermen en tegelijkertijd wordt er meer geplant om meer gewassen te oogsten”, zegt Bradley. Zij wijst erop dat de wortels van de bomen ervoor zullen zorgen dat bij zware regens of wateroverlast de grond niet wegspoelt. Vandaar dat APA Corporation het geloof heeft in agroforestry. “We zullen starten met dit project, waarvan de gemeenschappen over niet alleen één jaar, maar over vijf, tien en twintig jaren baat aan zullen hebben”, onderstreept Bradley.

Tijdens het desbetreffende traject zullen twee agroforestry demonstratievelden te Brownsweg worden opgezet. Op deze kostgronden zullen de vrouwen de bijbehorende landbouwtechnieken aanleren. “Behalve dat we samen met de lokale mensen de voedselzekerheid willen garanderen, willen we de levenstandaard in de gemeenschappen verbeteren”, aldus Anwar Helstone, wetenschappelijk medewerker agroforestry bij het CELOS.