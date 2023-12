5 unieke manieren om het betoverende Giethoorn te verkennen

Giethoorn, ook wel het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd, staat bekend om zijn charmante grachten, schilderachtige huisjes met rieten daken en idyllische sfeer. Het is heerlijk om dit mooie dorp te verkennen. En er zijn verschillende unieke manieren om dit te doen.

Staat Giethoorn ook op je lijstje? Dompel jezelf dan onder in de schoonheid van deze pittoreske bestemming op jouw manier!

Ga aan boord van een fluisterboot

Ga aan boord van een fluisterboot voor een rustige tocht door de pittoreske grachten van Giethoorn. Deze elektrisch aangedreven boten zorgen voor een stille en heerijke ervaring, zonder onderbroken te worden door lawaaierige motoren.

Er zijn tochten met gids beschikbaar, waardoor je meer te weten komt over de cultuur van Giethoorn. Terwijl je door het water glijdt kun je de authentieke huizen, de bruggen en het omliggende landschap als geen ander ontdekken.

Huur je eigen bootje

Ben je op zoek naar een meer persoonlijke en flexibele verkenning van Giethoorn? Overweeg dan om je eigen boot te huren. Verschillende verhuurbedrijven in het dorp bieden een variatie aan boten aan: van de traditionele punter tot moderne, elektrische exemplaren.

Vaar in je eigen tempo door de grachten, ontdek verborgen plekjes, leg aan waar je wilt en geniet van je reisgezelschap. Veel beter dan dit wordt het niet…

Maak een mooie fietstocht

Niet alleen vanaf het water is Giethoorn prachtig. Ook op de tweewieler kun je de schilderachtige landschappen rondom het dorp als de beste bewonderen.

Huur een fiets en trek het Nationaal Park Weerribben-Wieden in, dat Giethoorn omringt. Het park beschikt over een netwerk van fietspaden die door moerassen, wetlands en groene weiden slingeren. Neem een lekkere picknick mee en geniet van een ontspannen dag midden in de natuur.

Ga op een begeleide wandeltocht

Neem je liever de benenwagen? Ontdek de wonderen van Giethoorn dan te voet met een begeleide rondleiding. Samen met een gids kun je de charmante straatjes ontdekken die meer verhullen over de geschiedenis en de architectuur van het dorp.

Wandel langs de pittoreske kanaaloevers, steek schilderachtige bruggetjes over en stuit op verborgen juweeltjes. Deze zouden tijdens boottochtjes misschien onopgemerkt blijven…

Waag je aan winteractiviteiten

Giethoorn verandert tijdens de wintermaanden in een nóg magischer dorp dan het al is. Vooral als het gesneeuwd heeft ziet het dorp er sprookjesachtig uit. Heb je geluk? Dan kun je zelfs schaatsend de bevroren grachten over.

Maar ook al is dit niet het geval; een winterbezoek aan Giethoorn zorgt hoe dan ook voor een serene en gezellige sfeer. Geniet van een kop warme chocolademelk in een van de knusse cafés, bezoek het museum van Giethoorn of stap in een verwarmde rondvaartboot.

Kortom: er zijn tal van manieren om Giethoorn te ontdekken. Of je er nu voor kiest om het water op te gaan of liever op het droge blijft; een bezoek aan dit prachtige dorp is absoluut een must. In de zomer én in de winter!