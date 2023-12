Kettingrukker direct na beroven 63-jarige vrouw aangehouden

De Surinaamse politie heeft maandagavond een 37-jarige man aangehouden, kort nadat hij een 63-jarige vrouw voor haar woning aan de Sevranweg in Suriname had overvallen en beroofd van haar halsketting.

Vernomen wordt dat de vrouw naar huis liep, toen de dader haar met zijn auto achtervolgde. Hij parkeerde zijn auto op een gegeven moment iets verder in de straat en liep haar tegemoet.

Voor haar inrit rukte hij haar ketting weg. Tijdens de beroving raakte het slachtoffer in een worsteling met de rover. Het lukte hem toch haar ketting weg te nemen.

Door snelle actie van de buren en de sterke arm van Houttuin werd de kettingrukker in de kraag gevat. Het voertuig van de dader is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

De verdachte Dwaine D. wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De gestolen ketting is teruggevonden op hem.