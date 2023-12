Jubithana formeel niet op de hoogte gesteld van vervanging door Ramsaran

Vanmiddag om 13.00u vindt in Suriname de beëdiging plaats van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Ines Pané.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is formeel niet op de hoogte dat hij door zijn collega Uraiqit Ramsaran zal worden vervangen. Jubithana stelt via de media te hebben vernomen dat Ines Pané vandaag wordt beëdigd als minister van SOZAVO en dat Ramsaran dan van SOZAVO door zal schuiven naar TCT.

“Ik heb jammer genoeg via de pers, de media moeten vernemen dat vandaag enige activiteiten daaromtrent heen zijn. De afspraak is dat ik wacht op de formele aanvaarding zoals de president eerder heeft aangegeven. Dat ik met eervol ontslag ga. Ik heb nog geen schrijven ontvangen, dus ik volg de formaliteiten. De president heeft het laatste woord in deze”, zei Jubithana maandagochtend in het programma Mmanten Taki op STVS.

Jubithana heeft in juli vanwege persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking gesteld van president Santokhi en wilde per 1 augustus opstappen. De president had Jubithana in eerste instantie gevraagd om aan te blijven tot eind augustus. Daarna is er weer een beroep op hem gedaan om ook in september het bewind te blijven voeren op het ministerie. Dit was nodig, omdat de begroting en de jaarrede moesten worden voorbereid.