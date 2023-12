Man denkt dat zoon in brandende woning is en gaat door vlammenzee om hem te redden

Een 52-jarige bewoner van het afgebrande huis aan de Majorodam in Suriname, liep gisteravond brandwonden op aan zijn rug. Het slachtoffer dacht dat zijn zoon nog in het huis aanwezig was. Hij ging door de vlammenzee om hem te redden, maar zijn zoon was reeds buiten.

“De man liep daarbij brandwonden op en wenste geen medische hulp”, zegt brandweervoorlichter Olton Pinas aan de redactie van Waterkant.Net.

Volgens Pinas gaat het om een hoogbouw woning die onderverdeeld was in drie woonruimtes. Boven woonde een gezin van drie en beneden woonde het slachtoffer. Naast hem in het zelfde pand woonde zijn zoon met zijn twee kinderen.

Volgens de vrouw die boven woonde nam haar zoon een brandlucht waar. De moeder rook echter niets en stuurde haar zoontje naar bed. Niet veel later merkte de moeder hitte op. Ze nam een kijkje en zag tot haar schrik rook.

Ze pakte vervolgens haar zoon en liep via de trap naar beneden. Binnen een fractie van seconden stond het heel huis in lichterlaaie, zegt Pinas. De bewoners hebben niets kunnen redden.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Het huis was volgens de brandweervoorlichter niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op EBS-net.