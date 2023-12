Vrouwen Suriname verpletteren Dominica met 11-0

De vrouwenvoetbalselectie van Suriname heeft zondagavond thuis Dominica een enorm pakslaag gegeven. In het Franklin Essed stadion werden de bezoekers in de zesde wedstrijd in de Road to Concacaf Gold Cup verpletterd met 11-0.

Suriname begon het duel meteen aanvallend en het tempo werd constant opgevoerd. Bij de rust was de score reeds 7-0. Katoucha Patra maakte een hattrick en de bezoekers twee owngoals in de wedstrijd.

Koploper van groep A Guyana won met 3-0 van Antigua en Barbuda en is door naar de volgende ronde.

Suriname zat in groep A samen met Antigua en Barbuda, Dominica en Guyana. Guyana eindigde op de eerste plaats met 15 punten uit zes wedstrijden gevolgd door Suriname met 12 punten.