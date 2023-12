Dronken man rijdt auto met vrouw en baby in trens, alle drie gewond

De bestuurder van deze auto, die onder invloed van alcohol verkeerde, is zondagavond met zijn vrouw en kindje van 1 jaar in het voertuig, in de trens beland op de Weg naar Reeberg in Suriname.

Alle drie inzittenden raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder precies met het voertuig van de weg is geraakt en in de trens is beland.

De wagen is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.