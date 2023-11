Van Samson vraagt alertheid regering voor toename luchtweginfecties en longontstekingen in China

Parlementariër Cedric van Samson heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dringende aandacht van de regering gevraagd voor de toename van longinfecties in China. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijden veel Chinese kinderen momenteel aan luchtweginfecties en longontstekingen.

Er is volgens Van Samson een grote kans dat deze ziekte ook kan overwaaien naar Suriname, waardoor er weer een soortgelijke situatie kan ontstaan zoals dat het geval was bij de Covid-19 pandemie. “De eerste dagen ging het om 7.000 opnames in de ziekenhuizen en dat is in de afgelopen dagen verhoogd naar 14.000. Het is natuurlijk zorgwekkend, omdat we ons moeten voorbereiden zodat we niet een herhaling krijgen van wat we hebben gehad met Covid-19. Ik vraag de regering of er al notie hiervan genomen wordt”, zei de VHP’er.

De politicus vroeg ook welke voorbereidingen er getroffen worden om ervoor te zorgen dat de Surinaamse gemeenschap wordt beschermd.

Sinds halverwege oktober is er in China een uitbraak gaande. Zieke kinderen hebben veelal koorts, ontwikkelen kleine, abnormale knobbeltjes in de longen maar lijken verrassend genoeg nauwelijks te hoesten. Veel van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Hoewel de situatie onduidelijk blijft, is het waarschijnlijk dat deze uitbraak te wijten is aan een opleving van veelvoorkomende ziekteverwekkers van de luchtwegen na de strikte afsluiting van het land vanwege het coronavirus.